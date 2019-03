Tammy Hembrow (24) und Kylie Jenner (21) waren mal enge Vertraute! Doch ihre Freundschaft ist seit ein paar Wochen offenbar Geschichte: Ende Januar tauchten Gerüchte auf, Tammy hätte mit Kylies Ex Tyga (29) angebandelt. Das Model wurde während seiner Tour in Australien mehrmals an der Seite des Rappers gesehen. Daraufhin entfolgte der jüngste Kardashian-Jenner-Spross der Fitness-Beauty auf ihren Social-Media-Kanälen. Trotzdem scheint sich die Influencerin noch Fashion-Ideen von Kylie abzuschauen!

Wer die Instagram-Accounts von Kylie und Tammy betrachtet, stellt schnell fest, dass die beiden nicht nur kurvige Körper, perfektes Make-up und ihre Kids lieben, sondern auch modetechnisch einen ähnlichen Geschmack haben. Beide tragen zum Beispiel ein Kleid im Leolook, quietschgelbe Bikinis und ein schwarzes Sportoutfit – und sehen sich teilweise zum Verwechseln ähnlich. Tammy scheint bei ihrer ehemaligen Freundin, der sie im Übrigen immer noch auf Instagram folgt, einige Ideen zu klauen. Denn mit etwas zeitlichem Abstand postet sie die Styles, die Kylie bereits Wochen oder Monate vorher trug.

Kylie und Tammy hatten sich erstmals kennengelernt, als die Australierin für Kylies Halbschwester Khloe (34) und deren Fashion-Linie Good American vor der Kamera stand. Damals schwärmte die Fitness-Queen: "Ich habe Kim (38), Kourtney (39), Kendall (23), Khloe und Kylie getroffen. Sie waren alle total bodenständige, liebe Mädchen. Das sind ganze normale Leute, wie du und ich."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Töchterchen Stormi

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihr Kind

Instagram/kyliejenner, Instagram/tammyhembrow Kylie Jenner und Tammy Hembrow in Sportklamotten

