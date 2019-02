Kylie Jenner (21) und Tammy Hembrow (24) sind seit Jahren richtig dicke miteinander. Doch diese Freundschaft ist nun offenbar Geschichte: Ende Januar tauchten Spekulationen auf, Tammy würde mit Kylies Ex Tyga (29) anbandeln – das Fitness-Model wurde während seiner Tour in Australien mehrmals an der Seite des Rappers gesehen. Bisher schwieg die 21-Jährige zu den Gerüchten: Ein einziger Klick, den der jüngste Kardashian-Jenner-Spross jetzt aber auf Social Media tätigte, spricht jedoch deutlich Bände!

Kylie ist Tammy auf Instagram entfolgt! Grund dafür soll tatsächlich der Flirt mit ihrem Verflossenen sein: "Sie kamen zusammen an, sind am Bühnenrand übereinander hergefallen und gingen zusammen", verriet ein Insider Daily Mail bereits vor Wochen, als die Turtelgerüchte erstmals die Runde machten. Kylie war mit dem Musiker ab 2014 für etwa drei Jahre liiert. Obwohl sie mittlerweile glücklich an Travis Scott (26) vergeben ist, scheint Tammy mit diesem Flirt gegen den Freundschafts-Kodex verstoßen zu haben.

Und Tammy? Die folgt dem Reality-TV-Sternchen noch immer auf Instagram und postet ein Foto nach dem anderen von sich, als sei nichts gewesen. Die Aktion ihrer ehemaligen BFF scheint sie nicht sonderlich zu kümmern. Stattdessen spielt sie wie gewohnt mit ihren Reizen: Auf einen ihrer neuesten Selfies posiert sie mit einem verführerischen Blick im Bett.

Getty Images;Greg Doherty/ Getty Images Tammy Hembrow und Tyga

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Getty Images Tyga und Kylie Jenner, 2017 in New York

