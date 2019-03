Es ist die Rolle seines Lebens! Mit 22 Jahren wurde Kit Harington (32) die Rolle als Jon Schnee in Game of Thrones angeboten. Er hatte gerade erst seinen Abschluss an der Central School of Speech and Drama in London gemacht. Mit dem Erfolg der Serie hatte er damals nicht gerechnet. Und dass die Show so durch die Decke ging, habe sein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, sagt der 32-Jährige heute.

“Sie hat mein Leben komplett verändert. Man kann sich keinen besseren Job als den des Schauspielers in ‘Game of Thrones’ vorstellen”, verriet der Schauspieler über seine Rolle im Gespräch mit Daily Mail. Mit ihr feierte er nicht nur beruflich Erfolg, sondern auch privat. “Ich habe meine Frau in dieser Show kennengelernt, also hat sie mir hoffentlich meine zukünftige Familie gebracht”, so Kit weiter. Rose Leslie (32), die bis 2014 das Wildlingsmädchen Ygritte spielte, verzauberte am Set der Sendung sein Herz. Seit 2012 sind die beiden liiert, im Juni 2018 gaben sie sich das Jawort.

Bei aller Liebe trieb die Serie auch schon einmal einen Keil zwischen das Paar, wenn auch nur einen kleinen: Als Kit seiner Ehefrau erzählte, was sich in der finalen Staffel zutragen würde, redete diese gleich mehrere Tage nicht mit ihrem Ehemann!

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei den Olivier Awards 2017

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im April 2016

