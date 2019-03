Sarah Lombardi (26), die ihre Fans eigentlich mit deutschen Popsongs und Balladen begeistert, hat jetzt die Musikrichtung gewechselt. Im Rahmen einer Koproduktion mit DJ Herzbeat wagte sich die Musikerin an das derzeit sehr beliebte Genre Schlager – und tritt damit in direkte Konkurrenz mit Helene Fischer (34). Vergangenen Samstag performte Sarah den Hit sogar auf einem Event von Helenes Ex Florian Silbereisen (37).

Für seine Eurovisionsshow "Alle singen Kaiser – Das große Schlagerfest" holte sich Gastgeber Florian prominente Unterstützung auf die Bühne. Unter den Gästen befanden sich auch Sarah und DJ Herzbeat – die beiden stellten ihren neuen Song "Weekend" vor. Ursprünglich stammt der 80er-Jahre-Hit von der Band Earth, Wind & Fire, wurde jedoch bereits mehrmals gecovert, unter anderem von der Schlagersängerin Conny Morin. Diese Version haben DJ Herzblatt und Sarah aufgegriffen und sie mit Pop, House und Electro aufgepeppt.

Mit ihrem Coversong könnte Sarah der bislang unangefochtenen Nummer Eins des deutschen Schlagers durchaus gefährlich werden. Helene hat sich in letzter Zeit ohnehin zurückgezogen und eher mit ihrem Privatleben statt mit neuer Musik für Schlagzeilen gesorgt. Was haltet ihr von Sarahs Ausflug in die Welt des Schlagers? Stimmt in der Umfrage ab!

Facebook / Florian Silbereisen Florian Silbereisen und Sarah Lombardi im März 2019 in Leipzig

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Helene Fischer im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Sarah Lombardi im März 2019 in Leipzig

Anzeige

Wie findet ihr Sarahs neue Single? Gefällt mir richtig gut! Nicht mein Geschmack! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de