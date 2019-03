Überraschende Beichte von Olly Murs (34)! Der Sänger wurde im Jahr 2009 durch seine Teilnahmen an der britischen The X-Factor-Ausgabe bekannt und feierte nur drei Jahre später mit seinem Ohrwurm “Heart Skips a Beat” seinen internationalen Durchbruch – Auftritte vor einem Millionenpublikum gehören für Olly eigentlich mittlerweile dazu. Aber solche Momente sind für den Musiker keine Selbstverständlichkeit: Er leidet unter Panikattacken!

Im Interview mit Mirror offenbarte Olly, dass er vor zwei Jahren während seines Gigs in der Graham Norton Show mit so einer Attacke zu kämpfen hatte: “Mein Herz klopfte und ich konnte nicht atmen. Ich stand hinter dem Mikro und versuchte, mich selbst mit Reden zu beruhigen und dachte: ‘Was ist hier los? Ich war noch nie so.’ Es war echte Panik.” Er habe versucht, sich zu konzentrieren – obwohl er seinen Text vergessen hatte. Das war allerdings nicht die erste Attacke: Auch als er im vergangenen Jahr zum The Voice Kids-Juror ernannt wurde, habe die Panik wieder zugeschlagen.

Mithilfe einer Therapie habe er dann aber die Gründe ermitteln können: Seine Erfahrungen als "The X-Factor"-Moderator im Jahr 2015 hätten ihn mehr beeinflusst als bisher gedacht. Damals musste der Brite harte Kritik einstecken, als er das Aus eines Kandidaten verkündete, bevor die öffentliche Abstimmung bekannt gegeben wurde – daraus könne die Angst resultieren, noch einmal einen Fehler im Rampenlicht zu machen.

Getty Images Olly Murs im Dezember 2018

Instagram / ollymurs Olly Murs im Februar 2018

WENN.com Olly Murs bei den Global Awards 2019

