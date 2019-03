Am vergangenen Donnerstag fanden die iHeartRadio Music Awards 2019 in Los Angeles statt – und Taylor Swift (29) war der absolute Hingucker unter den prominenten Gästen. Die Sängerin zeigte sich den wartenden Fotografen mit einem völlig neuen Style. War die Musikerin bisher bekannt für ihre blonde Mähne, überraschte sie jetzt mit einem kleinen aber auffälligen Detail: Taylor trägt jetzt pinke Strähnen!

Bei der diesjährigen Preisverleihung zeigte sich die 29-Jährige mit einer ganz besonderen Frisur: Aus dem blonden Pferdeschwanz blitzten pink gefärbte Haarsträhnen heraus. Ein eher ungewöhnlicher Farbtupfer für die Blondine, die bei ihrer Mähne bislang nicht besonders experimentierfreudig war. Ob die Strähnen einfach nur farblich zu ihrem Outfit passen sollten und nur dafür die Farbe gewechselt hatten, oder ob sie womöglich permanent bleiben, ließ Taylor bislang offen.

Die "Shake It Off"-Interpretin jedenfalls begeisterte die anwesenden Fotografen und Gäste mit ihrem ausgefallenen Look. So präsentierte sie sich in einem kurzen Pailletten-Jumpsuit kombiniert mit süßen Schmetterlings-Schuhen. Dazu wählte sie – passend zu ihren Strähnen – einen knalligen und auffallend pinken Lippenstift. Was haltet ihr von Taylors neuer Frisur? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2019 in Los Angeles

Anzeige

Wie findet ihr Taylor Swifts neuen Look? Steht ihr super! Gefällt mir nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de