Eskaliert der Zickenkrieg jetzt? Zu Beginn der aktuellen Staffel von Temptation Island wurde Singlefrau und Ex-Pornosternchen Anastasiya Avilova (30) von ihren Mitstreiterinnen der Zugang zur Männer-Villa verwehrt. Auch Christina Dimitrious, die Partnerin von Muskelprotz Salvatore Vassallo, stimmte für die Sperre der vermeintlichen Verführerin. Pünktlich zum Treuetest kehrte Anastasiya nun allerdings zurück in das Flirt-Format. Christina war davon alles andere als begeistert: Sie rastete vollkommen aus und beschimpfte ihre Konkurrentin aufs Übelste – ein No-Go für Anastasiya! Sie will nun sogar rechtlich gegen die Blondine vorgehen.

Im Gespräch mit Bild erklärte Anastasiya jetzt: "Christina hat mich nicht nur in der Show beleidigt, sondern auch bei Instagram danach." Mittlerweile habe sie die 27-Jährige geblockt – doch damit nicht genug: Sie denke derzeit auch über juristische Konsequenzen nach. "Wenn das so weitergeht, werde ich sie anzeigen. Ich muss mir das nicht gefallen lassen", kündigte die gebürtige Ukrainerin an. Sie selbst sieht sich derweil keiner Schuld bewusst – schließlich habe Christina freiwillig an dem TV-Experiment teilgenommen. "Ich kann nichts für Salvatores Verhalten", beteuerte Anastasiya.

Christina hat sich ebenfalls bereits zu dem Eklat geäußert. Doch auch sie zeigt sich unnachgiebig: "Ich bereue nicht, was ich gesagt habe. Sie hat es verdient. Wenn sie mich anzeigen will, kann sie das gerne machen", entgegnete die Dortmunderin. Die Drohung ihrer Konkurrentin sei in ihren Augen einfach nur lächerlich.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Playmate

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

