Babyglück im Hause Henrie! Das Familienglück ist perfekt: Im April 2017 gaben sich David Henrie (29) und seine Liebste Maria das Jawort. Knapp anderthalb Jahre später, im September 2018, ließen sie dann die Baby-Bombe platzen: Das Ehepaar gab bekannt, den ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Jetzt war es auch endlich so weit! Die kleine Tochter des How I Met Your Mother-Stars und seiner Herzdame erblickte das Licht der Welt!

Wie ET erfuhr, wurde der Spross des Schauspielers am Dienstag geboren. Pia, wie die Mini-Dame heißt, soll demnach in Los Angeles zur Welt gekommen sein und 3345 Gramm wiegen. "Es ist sechs Jahrzehnte her, dass das letzte Mal ein Henrie-Mädchen geboren wurde. So sind wir überwältigt davon, die kleine Pia Henrie auf der Welt begrüßen zu können", verriet der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darsteller gegenüber dem Magazin.

Die Vorfreude war David immer wieder anzumerken. So gab er bereits vor einigen Tagen bereitwillig den Namen seines zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen Mädchens bekannt: Dazu postete er ein Foto von der Baby-Party, dass ihn und eine riesige Torte mit der Aufschrift "Pia" zeigte.

