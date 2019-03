Der Schmerz sitzt tief! Am 4. März war Luke Perry (✝52) völlig unerwartet an den Folgen eines [Artikel nicht gefunden] gestorben. Zuletzt spielte der 52-Jährige in der TV-Serie Riverdale Fred Andrews, den Vater von Hauptfigur Archie (KJ Apa, 21). In den 90ern hatte er in der Serie Beverly Hills, 90210 insgesamt acht Jahre lang die Rolle des Dylan McKay verkörpert. In Gabrielle Carteris' Haus kamen nun seine ehemaligen "BH"-Kollegen zusammen, um gemeinsam um Luke zu trauern.

Brian Austin Green (45) enthüllte das Zusammentreffen in seinem Podcast ...with Brian Austin Green und verriet, wie das Wiedersehen aus diesem traurigen Anlass für ihn war. "[…] du warst froh, alle zu sehen, und du dachtest 'Gott, es ist zu lange her' und es war großartig, aber was für ein schrecklicher Grund, alle wieder treffen zu müssen." Das Wiedersehen sei voller "gemischter Gefühle" gewesen, erklärt Brian weiter, aber es gab auch "Spaß, lustige Sachen, Gelächter".

Auch Jason Priestley (49) äußerte sich auf Instagram zum Tod seines langjährigen Freundes: "[…] Luke war nicht nur ein Star, er war ein unglaublich helles Licht, das viel zu früh ausgelöscht wurde." Laut dem Online-Magazin TMZ wollten Luke und seine Partnerin Wendy Madison Bauer im August heiraten.

WENN "Riverdale"-Star Luke Perry

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Brian Austin Green

Getty Images Wendy Madison Bauer und Luke Perry

