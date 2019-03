Wenn es nach der Meinung von Familienmitgliedern geht, hat June Shannons schlechte Phase nur einen Grund: Die dreijährige Beziehung zu Geno Doak soll schuld daran sein, dass der Reality-Star nun unter anderem wegen Drogenmissbrauchs verhaftet wurde. Und tatsächlich: Geno hat ein langes Vorstrafenregister – darunter auch zwei Gefängnisstrafen. Nun soll ihr Verlobter sogar damit gedroht haben, Mama June umzubringen. Doch auch das scheint kein Grund für eine Trennung der beiden zu sein.

Wie TMZ berichtete, wurden June und Geno an einer Tankstelle von der Polizei aufgegriffen, nachdem jemand einen ausufernden Streit der beiden den zuständigen Ordnungswächtern gemeldet hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie Drogen und Drogenutensilien: darunter Spuren von Crack bei Mama June und eine Nadel in Genos Tasche. Die 39-Jährige behauptete, dass alle Utensilien ihr gehörten – inklusive der 1.340 US-Dollar (umgerechnet rund 1.180 Euro) in ihrem BH. Im offiziellen Bericht über den Vorfall ist zu lesen, dass Geno in dem Streit damit gedroht hatte, June umzubringen.

Doch nachdem beide nach der Festnahme wieder freikamen, schien die Welt wieder in Ordnung zu sein. Sie brachen laut des Online-Portals auch direkt die Gerichtsauflage, dass sich Geno nicht mehr in der Nähe von seiner Freundin aufhalten solle: Sie wurden in Atlanta zusammen in einem Casino gesehen.

