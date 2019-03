So viele Awards konnte er mit nach Hause nehmen! Am vergangenen Sonntag fanden in London die Juno Awards 2019 statt, bei denen die besten Künstler aus der kanadischen Musikszene geehrt werden. Shawn Mendes (20) war gleich für sechs der begehrten Trophäen nominiert – und beinahe alle von ihnen konnte er am Abend einsacken. Der Sänger gewann in ganzen fünf Kategorien!

Wie Just Jared berichtete, konnte der 20-Jährige unter anderem in den Kategorien "Künstler des Jahres", "Album des Jahres" und auch "Pop-Album des Jahres" gewinnen. Der Kanadier nahm seine Awards zwar nicht persönlich entgegen, da er sich derzeit auf Tour befindet, bedankte sich aber via Twitter bei den Veranstaltern und seinen Fans: "Wow, vielen Dank. Sende all meine Liebe zurück an euch nach Kanada."

Im November vergangenen Jahres kam es zur Trennung von seiner Ex Hailey (22), die jetzt mit Justin Bieber (25) verheiratet ist. Daraufhin startet der "Mercy"-Interpret jetzt mit seiner Karriere so richtig durch. Neben seinem Gesangs-Erfolg konnte er auch als Model beim Designer Calvin Klein (76) einen Vertrag an Land ziehen – und ersetzt damit ausgerechnet Haileys Ehemann Justin Bieber.

Getty Images Shawn Mendes in Los Angeles, 2019

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in Los Angeles

Getty Images Shawn Mendes und Hailey Bieber 2018 in New York

