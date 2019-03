Was steckt wirklich hinter dem Streit von Enisa und Vanessa? Bereits in der zweiten Folge der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel krachte es ordentlich zwischen den beiden Kandidatinnen – und wohl bemerkt besten Freundinnen! Enisa warf der 21-Jährigen vor, sie bloß für den eigenen Fame auszunutzen. Doch so laut und tränenreich der Streit war – so schnell schien er auch wieder vorbei zu sein. Jetzt klärten die beiden auf, wie es zu dem Konflikt gekommen war!

Im Instagram-Live-Stream von GNTM packten die Nachwuchsmodels aus: Der Streit sei durch die Anwesenheit der anderen Mädels und eines Kamerateams befeuert worden, erklärten sie. "Ich weiß, ich bin ein sehr provokativer und direkter Mensch und ich habe da wohl irgendwas gesagt, was sie angegriffen hat und dann ist sie halt sauer geworden", schilderte Enisa ihre Sicht. In ihren Augen seien solche Auseinandersetzungen völlig normal. Und auch Vanessa stellte klar, dass die beiden immer noch BFFs seien: "Ich bin super in Kontakt mit Enisa und hab auch vorhin erst noch mit ihr geschrieben, als die Folge gelaufen ist."

Doch dieser Trouble scheint eh mittlerweile im Angesicht einer anderen Skandal-Nudel in den Hintergrund gerückt sein: Die 19-Jährige Jasmin sorgte mit ihrer provokanten Art für viel Unmut in der Model-Villa. Und in der kommenden Folge soll es sogar eskalieren: Jasmin wird handgreiflich gegenüber einer anderen Kandidatin!

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / enisa.bukvic GNTM-Kandidatin Enisa

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, Nachwuchsmodel

