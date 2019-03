Was geht da zwischen Jennifer Matthias und Dennis Schadly? Bereits Mitte Dezember vergangenen Jahres sollen die beiden Goodbye Deutschland-Kandidaten auf Mallorca beim gemeinsamen Frühstück in einem Hotel gesichtet worden sein. Im Februar war Jenny dann zu Gast bei einem Event in Brandenburg, das von dem Unternehmer organisiert worden war. Alles nur Zufall oder sind die beiden mehr als nur Kollegen? Insidern zufolge sollen sich Jennifer und Dennis jedenfalls sehr nahe stehen.

Gegenüber Bild nahmen Quellen aus dem näheren Umfeld der zwei nun Stellung zu den Gerüchten, die in den vergangenen Monaten um Jens Büchners (✝49) Ex-Freundin und den Hüpfburg-Vermieter entflammt waren. "Ich glaube schon, dass da etwas Wahres dran ist", bekräftigte einer der Informanten die Spekulationen. Eine weitere Quelle behauptete derweil, dass Dennis seine Reality-TV-Kollegin bereits des Öfteren begleitet hätte, wenn sie ihren Sohn Leon zur Schule gebracht hat.

Ein offizielles Statement von Jennifer und Dennis steht bislang noch aus. "Ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für die Saison", wimmelte Jennifer Anfragen der Zeitung ab. Und auch Dennis konnte bislang offenbar noch keine konkretere Stellungsnahme entlockt werden.

Jennifer Matthias im Dezember 2016

Dennis Schadly im November 2018

Jennifer Matthias im September 2016

