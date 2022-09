Schon im August: Jens Büchners Ex Jennifer hat geheiratet

Jennifer Matthias hat Ja gesagt! Vor über zehn Jahren wanderte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit ihrem damaligen Partner Jens Büchner (✝49) und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca aus. Doch die Liebe der beiden sollte nicht halten. Im vergangenen Juni überraschte Jennifer die Fans dann mit ihrem Achim – den sie sogar bald heiraten wollte, wie sie verkündet hatte! Jetzt haben sich beiden Turteltauben nach einigen Monaten Beziehung getraut: Jennifer und ihr Achim sind vor den Traualtar getreten!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Goodbye Deutschland" wurden die freudigen News verkündet: "Im Rahmen der Familie gaben sich Jenny und Achim am 19. August in Bad Schmiedeberg das Jawort [...]. Bald folgt die große Hochzeit auf Mallorca", hieß unter einer Collage, die das frisch verheiratete Paar zeigt. Jennifer trug an ihrem großen Tag ein Traum in Weiß mit Spaghetti-Trägern, während ihr Ehemann einen schicken Anzug in Grau wählte.

Die "Goodbye Deutschland"-Fans freuen sich für Jennifer und ihrem Achim: "Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft", "Du hast das Glück verdient, liebe Jenny!" oder "Herzlichen Glückwunsch! Super, dass die beiden sich gefunden haben. Sie machen einen glücklichen Eindruck", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

Instagram / jenny.deluex Jennifer Matthias' Freund Achim im August 2022

Instagram / jenny.deluex Jennifer Matthias im Mai 2022

Instagram / jenny.deluex Jennifer Matthias im April 2021

