Jennifer Matthias hat ihr Glück wieder gefunden! 2010 wanderte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit ihrem damaligen Partner Jens Büchner (✝49) und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca aus. Die Beziehung ging kurz darauf jedoch in die Brüche. Als der einstige Dschungelcamper im November 2018 starb, traf seine Ex-Freundin dieser Verlust schwer. Doch nun ist die TV-Auswanderin wieder neu verliebt: Jenny will sogar schon bald heiraten!

Via Instagram teilte die 35-Jährige ein Video ihrer Modenschau. Dort ließ das Paar die Bombe platzen: Ihr guter Freund DJ Tommy Berg verkündete die Verlobung: "Manchmal ergeben sich Dinge im Leben, die kann man nicht lenken, die kann man nicht steuern. Das passiert einfach. Und diese zwei, der Achim und die Jennifer, die werden in ein paar Monaten heiraten!" Nach dieser Neuigkeit ließ sich das baldige Brautpaar von den Zuschauern bejubeln.

Dabei war im Vorfeld gar nicht bekannt gewesen, dass Jenny überhaupt einen neuen Mann an ihrer Seite hat. In Achim scheint sie nun aber das goldene Los gezogen zu haben. "Sie hat schon einige Male Pech gehabt, ich glaube, ich bin überzeugt, dass sie in diesem Mann den richtigen Mann gefunden hat", merkte Tommy in seiner Rede an.

action press Jens Büchner im August 2018

Instagram / jenny.deluex Jennifer Matthias im Mai 2022

Instagram / jenny.deluex Jennifer Matthias im April 2021

