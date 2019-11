Der Tod ihres Ex-Freundes Jens Büchner (✝49) nimmt Jennifer Matthias immer noch sehr mit! Der Mallorca-Sänger war im November 2018 überraschend an Krebs gestorben. Seine Familie, Freunde und Fans traf der plötzliche Verlust tief – und auch seine Verflossene ist noch immer tief betroffen: Wie Jenny nun erklärte, trägt sie aktuell sogar wieder den Verlobungsring, den Jens ihr einst geschenkt hatte!

In der Dokumentation Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers trafen die Töchter des Verstorbenen sich auf Mallorca mit der Blondine. Ganz beiläufig zeigte die Ladenbesitzerin den beiden jungen Frauen dabei ihr Schmuckstück und erklärte: "Ich trag ihn jetzt wieder. Er lag im Schrank... Jetzt ist das was Anderes, hat eine andere Bedeutung!" Jens' Tochter Jenny war davon ziemlich überrascht – jedoch positiv: "Ich finde das eine schöne Geste von ihr, das zeigt, dass Papa doch noch einen Platz in ihrem Herz hatte!"

Jennifer hatte Jens mit süßen 17 Jahren kennengelernt. 2010 waren die beiden mit ihrem gemeinsamen Sohn Leon nach Mallorca ausgewandert – dort war der Dschungelcamp-Star bei einem romantischen Essen am Strand auch vor der Designerin auf die Knie gegangen. 2013 trennte sich das Paar dann jedoch nach insgesamt fünf Jahren Liebe.

VOX/99pro Media Jennifer Matthias und Jens Büchner

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias auf Mallorca

TV NOW / 99pro Media Jennifer Matthias (rechts) und ihr Sohn Leon auf Mallorca

