Benjamin Piwko (38) war die Sensation beim Let's Dance-Auftakt! Mit seinem Wiener Walzer zu „It’s A Man’s Man’s Man’s World“ faszinierte er Zuschauer und Jury. Das Besondere: Benjamin ist taub! Deshalb muss der 38-Jährige anders an das harte Training herangehen als seine Konkurrenten. Extrem wichtig sei hier auch die Körpersprache des Tanzpartners, also die seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36). Die erste Show war aber doch anstrengender als der Schauspieler es erwartet habe – jetzt verrät er einen Trick, mit dem er sicher auch bei der nächsten Show wieder alle vom Hocker reißen will!

Am Freitagabend hätten ihm noch die Lichter im "Let’s Dance"-Studio ein wenig zu schaffen gemacht. "Das ist sehr irritierend für die Augen", gestand er nach der ersten Live-Sendung im Gespräch mit Bild. Allerdings hat er auch schon eine Idee, wie er das in der nächsten Live-Show besser ausblenden könne: "Meditation ist die beste Vorbereitung für mich. So bekomme ich die richtigen Schwingungen und der Geist muss nicht so viel nachdenken.“

Benjamins Tanzpartnerin Isabel will für ihren Schützling extra die Gebärdensprache lernen. "Das wird jetzt meine Aufgabe, Benjamin da so gut wie möglich zu unterstützen. Benjamin kann ja aber auch Lippenlesen", offenbarte sie im Gala-Interview. Und auch Sänger Lukas Rieger (19), ein Konkurrent des Gehörlosen, übt bereits fleißig die ersten Wörter und Sätze, damit er sich besser mit ihm unterhalten kann.

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson beim "Let's Dance"-Auftakt 2019

ActionPress / Thomas Burg "Let's Dance"-Kandidat Benjamin Piwko

ActionPress / Thomas Burg Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance"

