Ariel Winter (21) ist ein echter Tierfreund. Die 21-Jährige ist bekannt für ihre Rolle in Modern Family, dort spielt sie die clevere Alex Dunphy, die sich vor allem für ihre Lehrbücher interessiert. Privat hat sie eine ganz andere und besondere Leidenschaft: Die Brünette liebt ihre Haustiere. Mit ihrem Freund Levi Meaden (31) hat sie vier süße Hunde adoptiert. Und wenn es nach ihr ginge, könnten das noch einige mehr werden: Am liebsten würde die Schauspielerin ein eigenes Tierheim aufmachen!

Am liebsten, erzählt Ariel im Bello Magazin, würde sie jeden Hund der Welt adoptieren. Da dies nun mal nicht möglich sei, könne sie sich gut vorstellen, "irgendwo eine Menge Land zu kaufen und mein eigenes Tierheim zu eröffnen." Schon konkreter fügt die Beauty hinzu, in ihrem privaten Tierheim würden zuerst all jene Hunde eine neue Heimat finden, die zuvor bereits länger als ein Jahr in einem anderen Tierheim aushalten mussten. Bei ihr könnten die Tiere schon mal ihre Erfahrungen mit einer komfortablen Umgebung machen, während sie darauf warteten, ein richtiges Zuhause zu bekommen.

Nach ihren Plänen für 2019 befragt, erklärt Ariel weiter: "Ich möchte in diesem Jahr noch mehr an verschiedenen Dingen arbeiten." Sie wolle ausgefallene Erfahrungen machen und Neues entdecken, was ihr richtig Spaß macht. Große Träume habe sie genug. Im Mittelpunkt steht dabei immer ein positiver Lebensstil.

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Levi Meaden und ihre Hunde

Instagram / arielwinter Levi Meaden und Ariel Winter

Getty Images Ariel Winter, Schauspielerin

