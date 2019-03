Wie süß ist das denn bitte, André Dietz (43)? Vor knapp zehn Jahren lernte der Schauspieler seine heutige Frau Shari kennen und lieben. Dass er immer noch genauso große Zuneigung für sie empfindet, wie am ersten Tag, ließ der Alles was zählt-Star seine bessere Hälfte nun in aller Öffentlichkeit wissen: In einem Instagram-Posting machte André seiner Shari eine Liebeserklärung, die kaum entzückender sein könnte!

Auf Instagram und Facebook veröffentlichte der 43-Jährige ein Porträt von seiner Ehefrau. "Durch dieses Bild habe ich Madame vor fast zehn Jahren kennengelernt", erklärte der Schauspieler die Auswahl des Fotos. Auch wenn sich seit der Aufnahme – nicht zuletzt durch die vier gemeinsamen Kinder – so einiges verändert habe, sei eines gleich geblieben. "Die Schönheit meiner Frau", schwärmte André.

In sein Posting packte André aber nicht nur eine Botschaft an seine Shari, sondern zugleich an alle anderen Frauen. "Ich messe die Schönheit meiner Frau (und anderer Frauen) nicht an ihren Maßen, sondern an ihrer Natürlichkeit und ihrem Witz", legte er sein Verständnis von wahrer Attraktivität dar.

Instagram / andredietz André Dietz im Oktober 2018

Instagram / dietz.und.das Shari Dietz im Juni 2018

Instagram / dietz.und.das Shari und André Dietz im November 2018

