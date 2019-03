Das war ein Schock für das Umfeld von Mike Thalassitis (✝26)! Der ehemalige Love Island-Star wurde am Samstag tot in einem Park im englischen Edmonton bei London gefunden. Nach ersten Informationen soll sich der 26-Jährige das Leben genommen haben. Jetzt appelliert Jonny Mitchell, der zusammen mit Mike bei "Love Island" war, an die Produzenten von Reality-Shows: Sie sollen sich besser um die Darsteller solcher Formate kümmern!

Jonny hat auf change.org eine Petition mit dem Titel "Keine Selbstmorde mehr – gebt allen Teilnehmern richtige Unterstützung" verfasst. Er schreibt, dass er viele Menschen kenne, die nach einer Reality-TV-Show mit Depressionen zu kämpfen haben. "Ich denke, es ist Zeit, aufzuwachen und zu merken, dass die Art, wie die Branche funktioniert, giftig ist und Menschenleben kostet", kritisiert er. Während der Dreharbeiten könnten die Teilnehmer mit Psychologen sprechen, doch nachdem man die Show verlassen habe, kümmere sich niemand mehr um einen. Deswegen setze er sich nun für eine bessere Aufklärung und Nachsorge durch die Macher solcher TV-Formate ein. Bisher hat Jonny mit seiner Petition bereits 63.272 Unterschriften gesammelt (Stand 19. März, 14:48 Uhr).

Ob eine Nachsorge auch "Love Island"-Kandidatin Sophie Gradon geholfen hätte? Die 32-Jährige wurde im Netz gemobbt und rutschte sogar in eine Depression. Im vergangenen Juni wurde die ehemalige Miss Great Britain dann tot in ihrem Haus aufgefunden. Die genauen Todesumstände sind bis heute nicht bekannt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Jonny Mitchell Mike Thalassitis und Jonny Mitchell

Phil Lewis/WENN Jonny Mitchell bei der Amy Winehouse Foundation Gala

Instagram / sophiegradon Sophie Gradon



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de