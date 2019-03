Doppelt hält besser! Ganze sieben Jahre sind inzwischen bereits vergangen, seit Herzogin Kate (37) ihren ersten Auftritt allein an der Seite von Queen Elizabeth II. (92) absolvierte. Anlässlich des 60. Thronjubiläums der britischen Königin statteten die beiden damals der englischen Stadt Leicester nahe Birmingham einen Besuch ab. Nun nahmen die Frauen erneut nur zu zweit einen Termin wahr – und glänzten bei ihrem Auftritt nicht nur mit Worten: Zur Wiedereröffnung eines Londoner Universitätsgebäudes erschienen Kate und die Queen gewohnt stilsicher!

Wie Mirror berichtet, fuhren die zwei Frauen in einer dunkelroten Limousine vor dem bekannten Bush House vor. Das ehemalige Geschäftsgebäude, das bis vor Kurzem renoviert wurde, ist inzwischen Teil der Elite-Universität King's College, deren Schirmherren die Queen ist. Zu diesem besonderen Anlass erschien sie nun in Begleitung von Herzogin Kate – eine ganz besondere Ehre für die dreifache Mutter. Bei ihrem Auftritt vor der jubelnden Menge trug die Frau von Prinz William (36) einen schlichten, aber stilvollen grauen Mantelkleid und einen schwarzen Hut. Die Queen erschien derweil in einem gewohnt farbenfrohen Outfit: Passend zum Frühlingsbeginn trug die 92-Jährige einen rosafarbenen Mantel und einen Hut mit bunten Blüten.

Als Frau des Thronfolgers muss sich Kate bei öffentlichen Auftritten besonders streng an die royale Etikette halten. Auch hinsichtlich ihrer Kleidung muss die 37-Jährige dabei auf jedes Detail achten. Die Queen soll allerdings ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwieger-Enkelin haben und stehe ihr daher auch in Fashion-Fragen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. im März 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate bei der Eröffnung des Bush House

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de