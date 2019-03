Fans machen sich Sorgen um Zoe Saip! Die 19-Jährige nahm im vergangenen Jahr als Kandidatin bei Germany's next Topmodel teil. Obwohl sie vor dem Finale das TV-Casting verlassen musste, blieb sie vor allem durch den Zickenkrieg mit ihrer ehemaligen BFF und damaligen Konkurrentin Victoria Pavlas (20) in Erinnerung. Jetzt taucht allerdings ein besorgniserregendes Foto von der toughen Blondine auf: Zoe ist im Krankenhaus!

Auf dem Instagram-Pic hängt Zoe an einem Tropf und befindet sich dabei im Landesklinikum Wiener Neustadt. Was ist da nur los? Gegenüber Promiflash gibt sie jetzt Entwarnung: "Mir geht es inzwischen wieder besser, ich muss allerdings noch Medikamente nehmen." Sie habe in einem Restaurant etwas Schlechtes gegessen und die Folgen seien so ausgeartet, dass ihr Freund den Notarzt rufen musste.

Doch Zoes Fans sind nicht nur beunruhigt wegen des Krankenhausaufenthaltes. Sie machen sich auch Sorgen um das Gewicht des TV-Gesichts: "Bist du von Natur aus so schlank oder hungerst Du?", fragt einer ihrer Follower. Aber auch hier kann die Wienerin ihre Fans beruhigen: "Für mein Empfinden esse ich ausreichend und beabsichtige auch nicht, an Gewicht zu verlieren. Ich selbst fühle mich gesund", erklärt sie Promiflash.

WENN Zoe Saip bei der Marina Hoermanseder Fashion Show 2019

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Juni 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de