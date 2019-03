Wie hat sich Dominik Bruntner (26) auf seine Verführer-Rolle bei Temptation Island vorbereitet? In der Show ist er eine Art Treuetester, der den vergebenen Frauen Lisa-Marie Sauer, Lena Schiwiora, Christina Dimitriou und Ziania Rubi den Kopf verdrehen soll. Aber wie stellt er das an? Im Promiflash-Interview gab der ehemalige Mister Germany nun preis, ob er sich im Vorfeld der Dreharbeiten eine Flirtstrategie zurechtgelegt hat.

Bisher ging Dominik unter der Sonne Thailands noch nicht wirklich in die Offensive. Zwar gab es ersten Körperkontakt mit Kandidatin Lena – so richtig flirty war der aber nicht. Ist diese zurückhaltende Art vielleicht Teil einer ausgeklügelten Verführmethode? Wohl kaum, denn beim bett1.de-Influencer-Event verriet er Promiflash: "Also ich muss sagen, ich war ja davor schon bei Promi Big Brother und da hatte ich auch keine Taktik und so war es auch bei 'Temptation Island'. Ich bin rein gegangen und habe einfach geguckt, was passiert und das hat alles gut funktioniert."

Was das genau bedeutet und ob eine der Ladys tatsächlich dem Charme des Male-Models erliegt, darf Dominik natürlich noch nicht ausplaudern. Für ihn ist rückblickend allerdings sowieso nur eines wichtig: "Ich glaube, ich bin einfach ich selbst geblieben. Von Anfang an habe ich gemacht, was ich für richtig halte – egal, was andere sagen."

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Christina, James, Lena und Dominik beim Elefanten-Date

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner im Dezember 2018 in Thailand

Hannes Magerstaedt/Getty Images Dominik Bruntner, Mister Germany 2017

