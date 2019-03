News aus dem Liebesnest von Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43)! Die beiden Turteltauben sind seit 2017 ein Paar und seit rund einer Woche sogar verlobt. Während ihres gemeinsamen Urlaubs hat der Baseball-Profi seiner Liebsten vor einer romantischen Kulisse am Meer einen 16-karätigen Diamantring an den Finger gesteckt. Jetzt meldet sich das Traumpaar mit einem ersten Statement seit seiner Verlobung zu Wort!

"Wir sind richtig glücklich", offenbarte J.Lo im Interview mit People. Die Frischverlobten würden es wertschätzen, an welchem Punkt im Leben sie sich gerade befinden – und das würden sie am meisten genießen, fügte ihr Verlobter hinzu. Gleichzeitig verriet die Sängerin, was ihre Beziehung so stark macht: "Er kennt meine Träume und ich kenne seine Träume und zusammen fühlt es sich an, als wären wir stärker."

Die kürzlichen Gerüchte um das Paar scheinen wohl keine Spuren hinterlassen zu haben. Der Ex-Baseballer José Canseco warf Alex kurz nach der Verlobung vor, Jennifer mit seiner Ex-Frau betrogen zu haben: "Alex Rodriguez, hör endlich auf ein A****loch zu sein und Jennifer Lopez zu betrügen", beschimpfte er ihn. Allerdings hat die besagte Verflossene die angebliche Affäre bereits dementiert.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Adriana M. Barraza/WENN.com Alex Rodriguez und Jennifer Lopez, 2019

Getty Images José Canseco, Baseballspieler

