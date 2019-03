Ist das Liebesglück von Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) etwa in Gefahr? Erst vergangenes Wochenende machte der ehemalige Baseballspieler der Sängerin nach zwei Jahren Beziehung einen romantischen Heiratsantrag. Schon lange vor ihrer Verlobung hatten die beiden Turteltauben in der Öffentlichkeit immer wieder in höchsten Tönen voneinander geschwärmt. Doch nun könnten dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen: Der Ex-Baseballspieler José Canseco behauptet, A-Rod habe seine J.Lo betrogen!

Kurz nachdem bekannt geworden war, dass Alex und Jennifer heiraten werden, schrieb José folgende Nachricht auf Twitter: "Ich sehe gerade, dass J.Lo Alex Rodriguez bei 'World Of Dance' eine Nachricht schreibt. Wenn die wüsste, dass er sie mit meiner Ex-Frau Jessica betrügt. Die Arme hat keine Ahnung, wer er wirklich ist", stellte der 54-Jährige in den Raum. Seine Anklage untermauerte er zudem mit der Behauptung, dass er seine Ex vor einigen Monaten dabei erwischt habe, wie sie mit Alex telefonierte.

Damit war die Tirade von José allerdings noch nicht zu Ende. Er hatte zum Schluss noch eine klare Forderung an seinen früheren Kollegen: "Alex Rodriguez, hör endlich auf ein A****loch zu sein und Jennifer Lopez zu betrügen." Außerdem forderte er ihn zu einem Box- oder Käfig-Kampf heraus.

