Kylie Jenner (21) ist und bleibt einfach eine wahre Fashion-Queen: Die 21-jährige Make-Up-Milliardärin hat sich am Dienstag in ihrer Calabasas-Wohnung erneut megasexy in Szene gesetzt. Sie trug ein hautenges weißes Kleid, mit fein abgestimmter Prada-Tasche und einen lässig über die Arme hinabgleitenden Windbreaker. Ein besonderer Eyecatcher war jedoch der neongrüne BH, der durch das fast durchsichtige Kostüm schimmerte. Ein heißes Dessous-Pic, der auch Kylies Freund Travis Scott (26) nicht kalt lässt.

Kylie hatte das Bild auf ihrem Instagram-Account hochgeladen – und erntete dafür binnen weniger Stunden weit über vier Millionen Likes. Sogar Travis konnte sich bei diesem Anblick einen Kommentar nicht verkneifen und postete ein Emoji mit Herzchen-Augen. Obwohl dieser User-Kommentar den Eindruck erweckt, dass es zwischen den beiden gut läuft, sind derzeit einige weniger schöne Gerüchte im Umlauf. Kylie würde sich immer noch mit "ernsthaften Vertrauensproblemen" auseinandersetzen, was ihre Beziehung zu Travis betrifft, berichtet unter anderem die Daily Mail.

Im letzten Monat sei es zu einem großen Streit zwischen Kylie und Travis gekommen. Die Kosmetik-Expertin hatte verdächtige Textnachrichten von ihrem Freund gefunden und soll ihn der Untreue beschuldigt haben. Der Rapper hatte die Fremdgeh-Vorwürfe jedoch bislang abgestritten.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, Februar 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2019

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner auf einem Spaziergang in New York, 2018

