Sie kann sie einfach alles tragen! Priyanka Chopra (36) ist derzeit in New York unterwegs und verwandelt die Straßen von Manhattan in einen Laufsteg. Vergangenen Dienstag veranstaltete sie vor einem Fernsehstudio sogar eine kleine Modenschau für die Fotografen, die vor dem Gebäude warteten. Oder konnte sie sich bloß nicht für einen Look entscheiden? Priyanka wechselte an einem Tag gleich dreimal das Outfit!

Laut Daily Mail war die frisch verheiratete 36-Jährige in der Talkshow "The View" in den ABC Studios zu Gast. Zu ihrem Auftritt in der Sendung erschien sie in einer eleganten Hose mit Schlangen-Print, einem dünnen weißen Rollkragenshirt und einem goldenen Mantel. Zurück aus dem Studio überraschte Priyanka die Fotografen und Schaulustigen in einem Kleid in Pink, dessen Rückenausschnitt tief blicken ließ. Später am Tag gab es mit einem transparenten schwarz-weiß-gepunkteten Rüschenkleid schließlich Outfit Nummer drei zu bewundern.

Bei ihrem Auftritt bei "The View" geriet die Schauspielerin über ihre Hochzeit mit dem Sänger Nick Jonas (26) ins Plaudern und verriet, dass sie es liebe, seine Frau zu sein: "Ja, wir haben schnell geheiratet. Und die Ehe fühlt sich so anders an, sie ist wie die Familie, die du dir selber aussuchst."

MEGA Priyanka Chopra 2019 in New York

MEGA Priyanka Chopra in New York, März 2019

MEGA Priyanka Chopra, März 2019 in New York

