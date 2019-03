So süß ist die Liebesgeschichte von Kerstin Ott (37) und ihrer Karolina! Seit 2017 sind die Let's Dance-Kandidatin und ihre Partnerin nun bereits verheiratet. Drei Jahre waren die Turteltauben zuvor schon verlobt. Mit der Hochzeit adoptierte die "Die immer lacht"-Interpretin auch die beiden Kinder ihrer Frau – sie tragen heute sogar ihren Nachnamen Ott. Aber wie hat ihre Beziehung damals eigentlich begonnen? Jetzt verraten Kerstin und Karolina, wie sich kennengelernt haben!

Gegenüber RTL.de berichten die Ehefrauen nun, dass sie vor sieben Jahren zum ersten Mal aufeinandertrafen – beim Feiern mit gemeinsamen Freunden. Doch laut Kerstin sei es nicht von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick gewesen: "Also bei mir auf den ersten und bei Karolina auf den tausendsten Blick", witzelt die Sängerin. Das hat ihre Liebste jedoch anders in Erinnerung: "Das stimmt so nicht, es war tatsächlich vom ersten Moment an eine Anziehungskraft da", hält Karolina dagegen.

Dennoch sei anfangs zwischen ihnen alles nicht sonderlich leicht gewesen: "Wir waren beide gerade getrennt aus anderen Beziehungen und da will man an so etwas noch gar nicht denken, das noch gar nicht zulassen", erklärt Karolina. Trotzdem hätten sie am Ende schließlich zueinandergefunden.

Andreas Rentz/Getty Images Kerstin Ott bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Instagram / kerstinott_official Karolina und Kerstin Ott

Anzeige

Instagram / kerstinott_official Musikerin Kerstin Ott (r.) und ihre Frau Karolina, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de