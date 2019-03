Sie scheint prominente Vorbilder zu lieben. Erst letztes Jahr kopierte Farrah Abraham (27) den Reality-TV-Queen Kylie Jenner (21) und hatte sich zum ersten Mal nach Jahren ihre XXL-Lippen wieder entfernen lassen. Nur knapp ein halbes Jahr später soll der Teen Mom-Star jetzt die nächste aus dem Kardashian-Clan kopiert haben. Hüllenlos präsentiert sich die 27-Jährige jetzt ihren Fans auf Social Media – wie Kourtney Kardashian (39) vor ihr.

Derzeit wirbt Kourtney auf Instagram für ihre neue Plattform namens "Poosh". Vor wenigen Wochen erst hatte die 39-Jährige einen sexy Schnappschuss aus ihrem Badezimmer gepostet, der sie ausschließlich mit einem Laptop und einer Teetasse auf ihrem Waschtisch zeigt. Ihre Haar e sind dabei in ein weißes Handtuch gewickelt. Dazu schreibt sie: "Kommt bald. Poosh." Nur knapp zwei Wochen später hat "Teen Mom"-Farrah scheinbar zufällig dieselbe Idee: Auf ihrem Profil präsentiert sich die TV-Mama jetzt nackt – mit einem Cupcake und einem Notebook in der Hand, die Haare ebenfalls in ein weißes Handtuch eingewickelt – nahezu identisch mit Kourtneys Bild.

Bei Farrahs Community kommt das freizügige Pic anscheinend nicht so gut an. "Kein professioneller Fotograf würde so ein schreckliches Bild machen" oder "Lol, sie haben ihren Bauchnabel wegkaschiert", kommentieren ihre Follower.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Business-Frau

Getty Images Kourtney Kardashian im Mai 2016

Fernando Allende Broadimage, Inc / SplashNews.com Farrah Abraham in Las Vegas

