US-Talkerin Wendy Williams (54) ist als Host ihrer gleichnamigen TV-Sendung seit 2008 erfolgreich, lockt mit jeder Episode zwischen Dienstag und Samstag fast zwei Millionen Zuschauer vor den Bildschirm – bis auf 2018, als sie drei Wochen lang wegen der Basedowschen Krankheit aussetzte. Mitte Januar fiel ihre Sendung erneut aus. Erst vier Wochen später kehrte sie auf den Bildschirm zurück. Nun gab Wendy vor laufenden Kameras zu, dass sie in einem Ausnüchterungshaus lebt.

"Nun, seit einiger Zeit und auch heute und darüber hinaus wohne ich in einem Ausnüchterungshaus", gestand Wendy vor ihrem Publikum laut Just Jared. Im Fernsehen sehe sie glamourös aus, doch hinter dieser Fassade stecke eine Frau mit einem Problem. Nachdem die TV-Ikone ihre Termine beendet habe, fahre sie ihr 24-Stunden-Coach zu dem Haus, in dem sie nun wohnt. "Die Türen sind um 22 Uhr dicht. Licht aus um 22 Uhr. Also gehe ich in mein Zimmer, starre an die Decke und schlafe ein, um wieder aufzuwachen, hierher zurückzukommen und Sie zu sehen", gab die 54-Jährige dem Publikum einen Einblick in ihr neues Leben.

Wovon Wendy genau abhängig ist, ließ sie dabei offen. Fakt ist jedoch, dass sie bereits früher drogenabhängig war. Während ihrer Zeit beim Radio – also vor 2008 – hatte sie eine Kokainsucht entwickelt. Die sei sie nur schwer wieder losgeworden.

Getty Images Wendy Williams, Februar 2018

Anzeige

Getty Images TV-Moderatorin Wendy Williams im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Wendy Williams während einer Radioshow 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de