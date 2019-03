Die kommende Folge von Germany's next Topmodel hat es in sich! Erst kürzlich machte Kandidatin Jasmin bekannt, dass es in genau dieser Episode zu Handgreiflichkeiten zwischen ihr und einer anderen Kandidatin kommt. Doch bei dieser einen Schock-Situation scheint es nicht zu bleiben. Schon jetzt erhalten die Zuschauer erste Einblicke in die nächste Show-Ausgabe. Dort ist von lauten Schreien und einem plötzlich ausgelösten Alarm die Rede!

In einem aktuellen Show-Trailer von ProSieben erklärt Nachwuchs-Model Jasmin: "Ich bin morgens aufgewacht und habe richtig laute Schreie gehört, alle waren voll aufgewühlt." Was genau zu der Unruhe unter den Mädchen führt, wird noch nicht gezeigt. Allerdings ist ein Sicherheitsmann auf dem Weg zur Model-Villa zu sehen. "Es gab einen kleinen Alarm-Anruf", heißt es vonseiten des Profis.

Zwar weiß der Zuschauer noch nicht, was den Alarm auslöst, die Situation scheint aber keine Lappalie zu sein. Immerhin befinden sich die Kandidatinnen im Teaser allesamt vor ihrer Unterkunft – schockierte Blicke inklusive.

