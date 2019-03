Wurde der Ausstieg von Enisa Bukvic bei Germany's next Topmodel zu übertrieben dargestellt? Die Freundin von YouTuber Simon Desue (27) verließ diese Woche freiwillig das Model-Bootcamp von Heidi Klum (45). In der Sendung wurde in der aktuellen Folge gesagt, dass die Beauty eine Panikattacke gehabt hätte und ihr Handy vermissen würde – aber war es wirklich so? Via Social Media behauptete das Nachwuchsmodel nämlich nun: So soll es gar nicht gewesen sein!

In ihrer Instagram-Story schaute sich die Infleuncerin die neue Folge an – bei den Szenen, die ihren Ausstieg zeigen, hört man immer wieder wie Enisa diese mit den Worten "Nein, nein" kommentiert. Außerdem schrieb sie zu einem Posting: "Erstens: Es gab keine Panikattacke. Zweitens: Du brauchst generell dein Handy, wenn du nach Hause möchtest." Positiv äußerte sie sich dagegen über ihre ehemaligen Mitstreiterinnen: "Das Beste an der Sache war, dass ich all diese tollen Mädels kennenlernen durfte."

Zum Schluss der Story richtete sie noch ein paar Worte an ihre Follower: "Ich danke euch Leute, dass ihr mich bei allem unterstützt", ließ sie ihre Anhänger auf der Foto- und Videoplattform wissen. Glaubt ihr Enisa? Stimmt ab!

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Web-Bekanntheit

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, GNTM-Kandidatin

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Model

