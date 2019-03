Hailey Bieber (22) widmet sich den wichtigen Themen! Erst Mitte Februar schockierte ihr Ehemann Justin Bieber (25) seine Fans mit der Nachricht, er leide an Depressionen. Der Popstar geht offen mit seiner psychischen Erkrankung um. Derzeit gönnt der Sänger sich deshalb eine Pause und ist in Therapie. Das soll ihm helfen, schneller wieder gesund zu werden. Immer an seiner Seite: seine Frau Hailey. Auch sie verlor jetzt ein ernstes Wort über geistige Gesundheit!

Die 22-Jährige enthüllte gegenüber People, sie habe einen Rückzugsort für ihre mentale Gesundheit gefunden. Das Model glaube, Selbstfürsorge könne viele Formen annehmen und fügte an, dass ihre Herangehensweise "wirklich gut für ihren Geist" sei. Das Thema sollte laut der Laufstegschönheit ganz oben auf der Liste stehen, "fällt aber oft hinten runter". Aber immerhin finde sie, "es gibt mehr Aufmerksamkeit" in letzter Zeit.

Ob ihre Aussagen direkt mit den Problemen von Justin zusammenhängen, hat die Baldwin-Tochter nicht ausgeführt, sehr wahrscheinlich scheint es dennoch. Die beiden kämpften zuletzt auch mit Gerüchten, der Musiker wäre unglücklich in seiner Ehe und sei deshalb depressiv. Eine Quelle versicherte dem Magazin jedoch: "Es hat nichts mit Hailey zu tun – er ist sehr glücklich, mit ihr verheiratet zu sein."

MEGA Justin Bieber in New York im März 2019

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei einer Versace-Fashionshow

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de