Justin Bieber (25) teilt sein seelisches Leid mit seinen Followern! Erst Mitte Februar wurde die besorgniserregende News öffentlich: Der "What Do You Mean?"-Interpret leidet an heftigen Depressionen – und begab sich deshalb vor einiger Zeit sogar in Therapie. Seither wurde der 25-Jährige zwar immer wieder lächelnd und ausgelassen in der Öffentlichkeit gesehen, wie es ihm aber wirklich geht, beschrieb er nun in einem emotionalen Netz-Post: Darin schüttet er seinen Fans das Herz aus und bittet sie um besondere Anteilnahme!

"Ich wollte euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, hoffentlich wird das, was ich gerade durchmache, bei euch ankommen. Ich musste wirklich kämpfen. Und ich fühle mich total durcheinander und komisch", schrieb Justin kürzlich unter ein Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram. Obschon der Teenie-Star sicher sei, aus seiner derzeitigen Gefühlslage wieder herauszukommen, hat er noch eine zusätzliche Bitte an seine Abonnenten: "Ich möchte euch trotzdem darum bitten, für mich zu beten. Ich habe das Gefühl, das hilft mir momentan."

Auf dem dazugehörigen Schnappschuss aus dem Jahr 2016 ist Justin zwischen seinem Manager Scooter Braun (37) und Kanye West (41) zu sehen. Ersterer galt in der Vergangenheit zu den wichtigsten Stützen im Leben des Popstars. An seine Stelle sollte nun eigentlich Biebs' Ehefrau Hailey Bieber (22) treten, über sie verliert er in dem Posting allerdings kein Wort. Die schwere Phase, die der Bühnenstar durchmache, habe nichts mit der Beziehung zu der Laufsteg-Schönheit zu tun, wie Insider verrieten. Britische Medien berichteten kürzlich jedoch von angeblichen Problemen zwischen den Turteltauben.

MEGA Justin Bieber in New York City

Getty Images Scooter Braun im Februar 2019

MEGA Justin und Hailey Bieber in New York City

