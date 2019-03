So einen Bitch-Fight hatte es bei Germany's next Topmodel noch nie gegeben! Zwar stehen Zickereien bei GNTM an der Tagesordnung – zum Beispiel sorgten vergangenes Jahr unter anderem Victoria Pavlas (20) und Zoe Saip für zahlreiche turbulente Momente – doch zu Handgreiflichkeiten kam es nie! Das änderte sich in der heutigen Folge: Die diesjährige Problem-Kandidatin Jasmin gab Lena eine Backpfeife! Die übrigen Kandidatinnen reagierten unterschiedlich auf diesen Vorfall!

Die meisten Models waren von Jasmins Aktion entsetzt und kümmerten sich nach der Attacke um die angegriffene Lena. "Egal was einem passiert, man sollte nie handgreiflich werden", sagte zum Beispiel Simone. Eine nahm die 18-Jährige jedoch in Schutz – Mit-Kandidatin Melissa: "Wenn sie Kacke baut, dann bin ich auch keine Stütze mehr, aber ich sehe immer das Gute in einer Person und Jasmin ist eigentlich eine gute Person", erklärte sie in der Sendung.

Die Klatsche war nicht die einzige Überraschung der aktuellen Folge: Enisa Bukvic verließ freiwillig die Castingshow! Der Grund für ihren plötzlichen Exit: Sie hatte zu großes Heimweh und vermisste ihren Freund und YouTuber Simon Desue (27).

Instagram / dominicancoco_ Jasmin Cadete, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lenalswk GNTM-Kandidatin Lena

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, GNTM-Kandidatin 2019

