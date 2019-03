Diese Germany's next Topmodel-Folge hat es in sich! Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass es in der siebten Episode der 14. Staffel knallt – und zwar wortwörtlich. Zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow wird eine Kandidatin handgreiflich. Jasmin hat auf ihrem Social-Media-Kanal bereits zugegeben, dass sie ihre Mitstreiterin Lena geschlagen hat. Die entsprechenden Szenen bekommen die Zuschauer allerdings nicht im Fernsehen zu sehen. Nachwuchsmodel Theresia plaudert nun heftige Details über die Auseinandersetzung aus!

Achtung, Spoiler!

Die Blondine stellte sich nach ihrer Runway-Performance gerade der Kritik von GNTM-Chefin Heidi Klum (45), als die Situation hinter den Kulissen eskalierte. "Ich habe den Vorfall nicht gesehen, aber als ich zurückkam, hat es sich von außen angehört wie wild gewordene Tiere im Zoo. Wie blutrünstige Hyänen", erinnert sich Theresia im Bunte-Interview. Als sie wenig später den Backstage-Bereich betrat, traute sie ihren Augen kaum. Vor allem die angegriffene Lena war völlig fertig mit den Nerven. "Als ich reinkam, sah ich, dass Lena am Boden kauert und blutet. Ich habe ihr dann sofort Eis geholt", schildert die 26-Jährige die dramatischen Szenen.

Der gewalttätige Ausbruch hatte für Jasmin sofort Konsequenzen: "Sie wurde rausgeschmissen und weggebracht. Wir durften erst mit Verzögerung zurück in die Villa, damit wir auf keinen Fall noch einmal auf sie treffen", berichtet Theresia weiter. Lena hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet und leitet nun rechtliche Schritte gegen ihre 18-jährige Streitgegnerin ein.

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

