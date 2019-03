Da haben sich die Promis und Profis definitiv etwas einfallen lassen! Seit vergangenem Freitag heißt es endlich wieder Let's Dance! Die beliebte Tanzshow geht bereits in die zwölfte Runde – und seit letzter Woche ist nun auch bekannt, welcher tanzwütige Kandidat mit welchem Profi trainiert. Wie in den Jahren zuvor ließen sich die Duos witzige Team-Namen einfallen – und einige Kreationen sind auf keinen Fall von schlechten Eltern!

Neben ausgiebigem Training stand in den vergangenen Tagen eine ganz persönliche Challenge an: die Suche nach einem geeigneten Team-Namen! Während einige Teilnehmer dafür auf die Hilfe ihrer Community setzten, war sich besonders ein Team schnell einig: Thomas Rath und Coach Kathrin Menzinger (30) entschieden sich für "Team KaRath." Auf Instagram hielt die Tänzerin zudem fest: "Es sollte einfach so sein." Aber auch die Konkurrenz ließ sich nicht lumpen und wurde bei der Namensfindung besonders kreativ.

Ekaterina Leonova (31) und Parkett-Partner Pascal Hens (38) hören nun auf den Namen "Pomkat, die MINI-Dancers" und damit spielen sie nicht nur auf die Größe des Handballers an, sondern vor allem auch auf seinen Spitznamen Pommes! Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) setzen auf "VA’NELLA", Jan Hartmann (38) und Renata Lusin (31) nennen sich "Team Janata", Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30) hören auf "Team LucHott" und "Team Mock'n Roll" stammt von Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31). "Team EvEv ist on Fleck" sind – wie sollte es anders sein – the One and Only Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov. Die anderen Promis machen es hingegen noch etwas spannend und gaben ihre Namen noch nicht bekannt.

Getty Images Thomas Rath und Kathrin Menzinger

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

