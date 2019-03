Ein neuer Blockbuster geht an den Start! Mit Kinohits wie der "The Dark Knight"-Trilogie, "Inception" oder "Interstellar" hat Regisseur Christopher Nolan (48) Kinogeschichte geschrieben. Allein sein letzter Film "Dunkirk" von 2017 erzielte weltweit ein Einspielergebnis von 526 Millionen US-Dollar und brachte dem Regisseur eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Beste Regie" ein. Jetzt geht ein weiterer Mega-Film in Produktion, für den viele Hollywood-Größen beim Casting sicher Schlange stehen – doch die Hauptrolle ist schon längst vergeben!

Das Filmprojekt trägt bisher noch keinen Titel, doch der erste Darsteller soll bereits feststehen. Quellen haben Variety bestätigt, dass der US-amerikanische Schauspieler und ehemalige American Football-Spieler John David Washington (34) die Hauptrolle in Nolans neuem Streifen erhalten haben soll. Nach seinem Durchbruch bei der HBO-Serie "Ballers" hat sich der 34-jährige Schauspieler bereits Lorbeeren bei dem Oscar-gekrönten Film "BlacKkKlansman" verdient.

Worum es in dem neuen Film gehen soll, ist jedoch noch unklar. Details zur Handlung blieben bislang unter Verschluss. Einer Quelle zufolge soll es sich allerdings wieder um einen aufwendigen und technisch innovativen Blockbuster handeln. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Warner Bros. hat den Kinostart auf jeden Fall auf den 17. Juli 2020 angesetzt.

