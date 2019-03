Bei diesem Paar kommt man so langsam nicht mehr mit. Seit 2012 führen Emma Roberts (28) und Evan Peters (32) eine turbulente On-Off-Beziehung. Immer wieder sorgen die Schauspieler mit dramatischen Trennungen inklusive Prügel-Vorwürfen für Schlagzeilen. 2014 folgte dann die erste Verlobung, die sie nur ein Jahr später lösten. Nach einem ewigen Hin und Her verloben sich die zwei 2016 erneut – nun soll zwischen den beiden aber wieder mal alles aus sein.

Zumindest soll das wiederholte Liebes-Aus dieses Mal ganz friedlich vonstattengegangen sein – und vor allem kein allzu großer Schock für alle Beteiligten. Im Interview mit Us Weekly plauderte ein Insider aus, dass es abzusehen gewesen sei, dass Emmas und Evans Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt ist: "Sie waren darauf vorbereitet. Jetzt sind sie einfach nur noch Freunde. Evan ist bereits ausgezogen. Es war keine schlimme Trennung."

Auf jeden Fall scheint die Hollywood-Beauty ihrem Ex nicht lange nachzutrauern, denn laut der anonymen Quelle hat sie schon einen neuen Mann an ihrer Seite – und zwar Leinwand-Star Garrett Hedlund (34). Die beiden seien schon seit Längerem befreundet und sollen sich nun seit einigen Wochen daten. Ein Augenzeuge will die beiden erst kürzlich Händchen haltend in Los Angeles gesehen haben. Auf Anfrage von Just Jared äußerte sich bisher keiner der Beteiligten zu den Turtelgerüchten und der angeblich gelösten Verlobung.

Pascal Le Segretain / Getty Images Evan Peters und Emma Roberts bei der Vanity Fair Oscar-Party 2017

Splash News Emma Roberts und Evan Peters in New York City

Getty Images Garrett Hedlund bei der Weltpremiere von "Triple Frontier"

