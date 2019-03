Diese Reaktion konnten die Zuschauer nicht verstehen! Nachwuchsmodel Jasmin flog diese Woche bei Germany's next Topmodel raus, nachdem sie ihre Mit-Kandidatin Lena attackiert hatte. Diese Aktion konnte Jury-Chefin Heidi Klum (45) nicht einfach so durchgehen lassen und schickte die 18-Jährige nach Hause. Auch die übrigen Laufsteg-Beautys tadelten Jasmins Überreaktion – doch diese wollte ihre Schuld in dem Szenario nicht einsehen. Ihre Bockigkeit stieß im Netz auf viel Unverständnis.

"Ich bin enttäuscht von den Mädels. Ich bin enttäuscht von jeder Einzelnen, dass sie mir so kommen", erklärte Jasmin nach ihrem Angriff auf Lena. Die Twitter-User konnten über die Aussage der Teenagerin nur den Kopf schütteln: "Sie ist enttäuscht von den Mädels, obwohl sie diejenige ist die zugeschlagen hat?", "Stell dir mal vor, du verkackt es richtig und siehst dich immer noch im Recht. Jasmin ist einfach so unreflektiert und stumpf wie meine Haare" und "Junge Jasmin, sie wollte nur mit dir reden. Wenn du nicht zuhören kannst und direkt jemanden schlägst ist doch nicht deren Schuld", schrieben zum Beispiel drei erboste Fans der Show.

Nach ihrer Backpfeife musste sich Jasmin auch von Heidi eine ordentliche Standpauke anhören: "Man kann sich mit Wörtern schlagen, aber niemals mit Händen. Du hattest eine Riesenchance, aber die hast du dir jetzt leider vermasselt. Du weißt, was das für dich bedeutet: Ich muss dich jetzt nach Hause schicken. Ich kann dich doch jetzt nicht zurück zu den Mädchen schicken, das geht nicht", bedauerte die 45-Jährige.

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / dominicancoco_ GNTM-Kandidatin Jasmin in Hollywood, 2019

Getty Images Heidi Klum bei der "Powerpuff Girls"-Fashion Show von Christian Cowan 2019

