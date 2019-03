Vor knapp einem Monat brachte Teen Mom-Star Catelynn Lowell (27) ihre dritte Tochter zur Welt. Und nur kurz nach der Entbindung der kleinen Vaeda Luma äußerte das junge Pärchen bereits den Wunsch nach einem vierten Kind. Sie wünschen sich angeblich nichts sehnlicher als einen kleinen Jungen. Doch jetzt bringen wilde Spekulationen Unruhe in das junge Familienglück: Fans greifen Catelynn an, sie sei ihrem Liebsten nicht immer treu gewesen!

Die Gerüchte waren aufgekommen, nachdem Dreifach-Papa Tyler Baltierra (27) ein süßes Foto seines einen Monat alten Töchterchens bei Instagram gepostet hatte. Doch einige Follower finden: Die kleine Vaeda sieht ihm so gar nicht ähnlich. Die wilde Theorie der Fans: Catelynn habe den Vater ihrer drei Kids betrogen! "Das ist nicht dein Baby" oder "Wer ist der Vater?", lauten einige verdutzte Fragen in den Kommentaren. Mama Catelynn kann über die bösen Zeilen nur lachen: "Sorry Baby, ich bin fremdgegangen und Vaeda ist nicht dein Kind", kommentiert die 27-Jährige das Babyfoto.

Auch Papa Tyler will die Vorwürfe so nicht stehenlassen und findet offene Worte für die Hater: "Wow. Ich bin echt entsetzt über die lächerlich dummen Kommentare über mein Neugeborenes."

Instagram / catelynnmtv Tyler Baltierra und Catelynn Lowell mit ihren Töchtern Novalee und Vaeda

Instagram / catelynnmtv Verified Catelynn Lowells Töchter Novalee und Vaeda

Getty Images Catelynn Lowell, "Teen Mom"-Star

