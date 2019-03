Amy Schumer (37) geht auch mit schwierigen Themen humorvoll um! In einem neuen Comedy-Spezial auf Netflix spricht die Komikerin erstmals über die Entwicklungsstörung ihres Mannes: Bei Chris Fischer wurde bereits vor Jahren das Asperger-Syndrom diagnostiziert – dabei handelt es sich um eine Form von Autismus, bei der Betroffene unter anderem Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und nonverbalen Kommunikation haben. Die Komikerin verriet nun, warum sie Chris' Störung jetzt auf diese Weise öffentlich macht!

In der Late Night with Seth Meyers offenbarte die 37-Jährige dem Talkmaster, dass sie und ihr Mann die Entscheidung gemeinsam getroffen hätten und meinte: "Ich wollte die Leute nur ermutigen, keine Angst vor diesem Stigma zu haben." Sie glaube, dass viele Menschen sich einer Diagnose widersetzen würden und betonte, wie wichtig es sei, dass die Betroffenen über Asperger sprechen und die Hilfe bekommen, die sie brauchen – die Unterstützung, die sie und ihr Partner erhalten, hätten Chris' Leben bedeutend besser und ihre Ehe und ihr Leben einfacher gemacht.

In wenigen Wochen soll ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt kommen – ihren Auftritt in der Late Night nutzte die Amerikanerin auch, um über ihre Schwangerschaft zu sprechen: "Ich wusste nicht, dass Schwangerschaften so blöd sein können. Ich habe auf dem Weg hierher ein paar Mal gekotzt", beschwerte sich Amy. Bereits seit mehreren Monaten leidet sie unter starker Übelkeit und musste erst kürzlich mehrere Stand-up-Auftritte absagen.

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer, 2018

ActionPress Amy Schumer in New York, 2018

