Autsch, das muss wehgetan haben: Am Freitag können endlich die 14 Stars mit ihren Tanzpartnern über das Parkett von Let's Dance wirbeln. In den letzten Tagen wurde deswegen auch fleißig geprobt – doch der eine oder andere kam nicht ganz ohne Blessuren davon. Besonders Nazan Eckes (42) musste am Donnerstag eine unschöne Kopfverletzung einstecken: Die Moderatorin ist mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (40) unglücklich zusammengestoßen!

Mit einer roten Bandage am Kopf präsentierte sich die zweifache Mama am Donnerstagnachmittag ihren Fans auf Instagram und erklärte ihren besonderen Kopfschmuck. "Da überlebe ich eine Woche Tanztraining mit Herrn Polanc und heute bei den Studioproben sind wir schön zusammengeknallt", verkündete sie in ihrer Story. Das Ergebnis sei eine dicke Beule auf der Stirn.

Nazan ist aber nicht die Einzige, die mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen hat. Auch Schauspieler Jan Hartmann (38) beklagte sich während des Trainings über einen schmerzenden Zeh. Logisch, dass bei Tanzpartnerin Renata Lusin (31) da die Alarmglocken klingelten – immerhin hatte ihr letzter Partner Jimi Blue Ochsenknecht (27) verletzungsbedingt aufgeben müssen. "Ich glaube, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil mein Zeh kaputt ist. Es ist nicht deine Schuld, das liegt an den Schuhen", erzählte Jan vor wenigen Tagen in seiner Insta-Story.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Getty Images Evelyn Burdecki und Nazan Eckes bei "Let's Dance" 2019

Instagram / janhartmann_official Jan Hartmann und Renata Lusin, "Let's Dance"-Paar 2019

