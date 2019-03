Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen! Während sich die diesjährigen Let's Dance-Kandidaten und Profis am vergangenen Freitag in der Kennenlern-Show noch beschnuppern durften, heißt es nun ganz offiziell: rein in die Tanzschuhe und ab aufs Parkett! Die erste Trainingswoche liegt bereits hinter den Promis und ihre Mentoren konnten sich ein erstes Bild von ihnen machen: Die Coaches sind definitiv stolz auf ihre Schützlinge – na ja, mehr oder weniger ...

Blut, Schweiß und der ein oder andere blaue Fleck – für den "Let's Dance"-Cast 2019 ist das harte Training kein Zuckerschlecken. Dank Instagram und Co. bekommen die Fans mittlerweile zahlreiche Backstage-Einblicke und können bei den Tanz-Sessions Mäuschen spielen. Nach den ersten Tagen im Coaching ziehen Tänzer und ihre lernwilligen Promis im Social Web jetzt ein ehrliches Fazit. "Schaue echt noch unsicher drein, da es noch so viele Sachen gibt, die ich besser machen könnte. Und liebend gerne würde ich noch viel mehr trainieren, aber ich denke, es geht allen so", schreibt Läuferin Sabrina Mockenhaupt (38) zu einem Foto, auf dem sie tatsächlich etwas skeptisch zu ihrem Partner Erich Klann (31) blickt. Einer, der ebenfalls nach weiteren Tanzstunden letzt, ist Thomas Rath (52). Aber nicht, weil die Schritte noch nicht sitzen, sondern weil er Feuer und Flamme fürs Tanzen ist. Er verspricht: Die Performance von ihm und Kathrin Menzinger (30) wird "Cotoure".

Auch Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40) geben Vollgas – doch das Duo klingt nach ihrer letzten Probe am Mittwoch nicht so begeistert wie der Designer. "So richtig showreif sind wir noch nicht [..]. Noch sieht alles nach Hoppelhase aus, aber ich bin mir sicher, Christian wird das irgendwie in mich hinein prügeln", berichtet die Moderatorin ihrer Community – wenige Stunden nach dieser Äußerung zieht Experte Christian dann folgende Bilanz: "Ihr Lieben, Mittwochabend, ich habe alles Menschenmögliche versucht, dieser Frau den Cha Cha Cha beizubringen [...]. Ob mir das gelungen ist?" Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es sogar bei Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) ziemlich rund. "Ihr erwartet Lachen, ihr erwartet Spaß? Wir geben euch pure Sexiness. Die Choreo und das Outfit von Oli sitzen schon mal", macht die 29-Jährige neugierig.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt beim "Let's Dance"-Training

Instagram / thomasrath.tr Kathrin Menzinger und Thomas Rath

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Nazan Eckes

Instagram / christinaluft Christina Luft und Oliver Pocher



