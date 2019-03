Let's Dance bringt Evelyn Burdecki (30) ganz schön an ihre Grenzen - dabei ist diese als amtierende Dschungelcamp-Königin hart im Nehmen. Während des Aufenthalts im australischen Busch entpuppte sich das ehemalige Bachelor-Babe mit seinen lustigen Sprüchen schnell als Publikumsliebling und krallte sich außerdem die begehrte Jungle-Krone. Doch auch einen weiteren Sieg strebt Evelyn nun an: Sie will in der Tanzshow ganz weit kommen – und das geht natürlich nicht ohne Schweiß und Fleiß. Im Netz gibt die quirlige Blondine jetzt ein Trainings-Update und gesteht: Sie ist ganz schön geschafft!

Auf Instagram postete die 30-Jährige nun ein Pic, auf dem sie ihre Hände um den Hals ihres Profi-Partners Evgeny Vinokurov legt – als wolle sie ihn erwürgen. Dazu schreibt sie scherzhaft: "Gestern war Trainingstag vier. Und ich habe den lieben Evgeny ja noch so lieb. Er ist gar nicht streng, nein, der Evgeny ist gar nicht streng." Auf die humorvollen Zeilen folgt dann aber die bittere Wahrheit. "Ich kann nicht mehr. Wusste noch gar nicht, dass ich so viele Muskeln in meinem Körper habe. Der tut an Stellen weh, die ich noch gar nicht kannte", schreibt sie weiter.

Für ihren Tanzmeister hat die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin schließlich nicht nur Lobeshymnen parat. "Himmel! 'Let's Dance' hat mir voll den Drillmaster gegeben", gesteht sie verzweifelt. Ob sie es am Freitagabend schaffen wird, ihren Muskelkater vor den strengen Jury-Augen zu verbergen?

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov beim "Let's Dance"-Training

