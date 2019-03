Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) leben mal wieder in ihrer eigenen kleinen Liebesblase. Das Paar macht gerade Kuschelurlaub in Hongkong und versorgt seine Fans beinahe täglich mit Schnappschüssen aus der Millionenmetropole. Doch wer kümmert sich zu Hause um all die Vierbeiner des verliebten Duos? Da kann es nur einen geben: Bill (29) ist als Hundesitter für Heidi und Tom derzeit schwer beschäftigt!

Dies teilte er jetzt seinen Followern auf Instagram mit. In einem kurzen Clip geht der 29-Jährige mit einem der Vierbeiner der beiden ausgelassen spazieren. "Babysitten während Heidi und Tom in Hongkong sind", betitelte der Tokio Hotel-Frontman sein Kurzvideo. Dass Heidi für den Musiker schon lange zur Familie gehört, erzählte er erst kürzlich im Promiflash-Interview: "Das fühlt sich total natürlich und schön an."

Erst vor wenigen Wochen plauderte Tom im Interview mit red! aus, dass sein Bruder zum ersten Mal eine Freundin von ihm so richtig mag. Verneinen konnte diese Aussage das Style-Chamäleon jedenfalls nicht. "Das stimmt auch ein bisschen, ja." Kein Wunder also, dass Bill jetzt auch die Hunde der zwei hütet.

Instagram / billkaulitz Heidi Klums Hund

GIOVANNI/ MEGA Bill Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

Getty Images Tom und Bill Kaulitz 2018 in West Hollywood

