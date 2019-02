Wenn sich zwei finden, freut sich offenbar der Dritte! Heidi Klum (45) und ihr Partner Tom Kaulitz (29) schweben seit Monaten auf Wolke sieben. Was bei der Romanze zwischen dem Supermodel und dem Tokio Hotel-Rocker besonders ist: Neben ihnen scheint auch Toms Zwilling Bill (29) richtig aufzublühen. Immerhin ist nicht nur das Liebespaar unzertrennlich, denn auch Schwager und Schwägerin in spe verbringen so viel Zeit wie möglich zusammen. Kein Wunder – offenbar ist Heidi die erste Geliebte seines Bruders, die Bill leiden kann!

Im Interview mit red! freut sich Tom, dass das Dreiergespann, bestehend aus ihm, seiner Verlobten und seinem Bruder, so gut funktioniert. Und zwar so gut, dass er sogar äußert: "Das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, dass Bill eine Freundin von mir mag." Verneinen kann sein Bro das jedenfalls nicht: "Das stimmt auch ein bisschen, ja", gibt er zu und erklärt außerdem: "Ich könnte mich nicht mehr freuen, für mich ist das natürlich was ganz Besonderes, klar, das ist so ein bisschen, als ob ich mitheirate."

Das bedeutet aber auch, dass der Frontmann der deutschen Kult-Band mindestens genauso sehr in die Hochzeitsplanung involviert ist wie das Brautpaar: "Ich habe total viele Aufgaben. Ich habe immer so einen kleinen Stift und einen Zettel, ich muss immer alles mitschreiben", lacht Bill.

