Welcher Let's Dance-Star hat bereits vor dem ersten richtigen Auftritt auf dem Tanzparkett bei den Fans die Nase vorn? Heute Abend treten die 14 VIPs zum ersten Mal mit ihren frisch ausgelosten Tanzpartnern an – doch am Ende muss auch schon das erste Paar die Show wieder verlassen! Dabei haben sich die Promis und ihre Profis doch erst vergangene Woche in der Auftaktfolge kennengelernt. Die Promiflash-Leser haben trotzdem schon einen klaren Favoriten: Vor dem ersten Rauswurf liegt Benjamin Piwko (38) ganz vorn!

Bereits bevor der Wettkampf in die Vollen geht, hat der gehörlose Kampfsportler Benjamin die Herzen der Zuschauer erobert. In einer Promiflash-Umfrage (Stand 22. März, 16:30 Uhr) liegt der 38-jährige Hamburger mit stolzen 37,5 Prozent (1.364 Stimmen) ganz vorne! Knapp dahinter landet Dschungelcamp-Liebling Evelyn Burdecki (30). Die quirlige Blondine konnte schon vor der Sendung 23,1 Prozent der Leser (840 Stimmen) von sich überzeugen. Platz drei belegt derweil Moderatorin Nazan Eckes (42) mit 10,8 Prozent (391) aller Votes.

Ganz hinten im Fan-Ranking landen hingegen Society-Lady Barbara Becker (0,6 Prozent, 22 Stimmen) und Teenie-Schwarm Lukas Rieger (0,6 Prozent, 22 Stimmen). Ob es sich heute Abend tatsächlich zwischen der Ex von Boris Becker (51) und dem Ex von Faye Montana entscheiden wird, wer den Abflug machen muss?

