In wenigen Wochen bekommen Herzogin Meghan (37) und ihr Mann Prinz Harry (34) ihr erstes gemeinsames Baby. Während ihrer Schwangerschaft hat sich die royale Fashion-Queen bei Terminen stets in wechselnden Looks präsentiert – und die haben es preislich in sich. Von August 2018 bis heute habe sich eine stolze Summe an Ausgaben angesammelt. Rund 600.000 Euro soll Meghan bisher in ihre Umstands-Garderobe investiert haben.

Ob Kleider von Dior, Erdem oder Oscar de la Renta (✝82) – Meghan hat sie alle in ihrem Kleiderschrank. Laut Lovethesales.com habe sich die Beauty während ihrer Schwangerschaft insgesamt 75 neue Marken-Outfits zugelegt und siebenmal so viel für Umstandsmode ausgegeben wie ihre Schwippschwägerin Herzogin Kate (37). Die kostspieligste Robe – ein maßgeschneidertes cremeweißes Cape-Kleid von Dior – kommt auf einen Preis von 104.244 Euro.

Das wohl günstigste Stück der 37-Jährigen ist ein Kleid aus der Asos Maternity Kollektion, das Meghan in Neuseeland trug. Es kostet weniger als 55 Euro. Ein weiteres Schnäppchen in der Fashion-Sammlung der werdenden Mama: eine Umstands-Jeans von H&M.

