Kein Ehering an Justin Biebers (25) Hand! Erst vor fünf Monaten hatte der Musiker Model Hailey Baldwin (22), jetzt Bieber, geheiratet. Trotz der zuletzt aufgekommenen Krisengerüchte sind die beiden aber ein Herz und eine Seele und schon eng zusammengewachsen – sie scheinen eine gute Ehe zu führen. An seiner Hand ist davon aber nichts zu sehen: Biebs will den Ehering nicht tragen. Aber woran liegt das?

Ein Insider bestätigte gegenüber der Amerikanischen inTouch nun, dass der Sänger seinen Finger ohne Ring bevorzugt. Der Verzicht habe aber nichts mit seiner Liebe zu Hailey zu tun, sondern sei eine reine Style-Präferenz. "Er hat einen Ehering, weigert sich aber, ihn aufzusetzen", so die Quelle. Das Model sei darüber nicht so happy. "Hailey möchte, dass ihre Ehe funktioniert. Einen Ring zu tragen ist symbolisch, also trägt sie ihn", sagte der Informant und war sich weiter sicher: "Keinen zu tragen, sendet auch eine Message aus, und diese Message hat Hailey nicht so gern da draußen."

Obwohl Hailey die Ring-Sache nerve und sich die Gerüchte um eine Ehekrise immer noch halten, seien die beiden in Wirklichkeit weiter voll verknallt. Die 22-Jährige blicke offenbar positiv auf ihre Ehe, bleibe dabei aber Realistin. Der Vogue sagte sie jüngst: "Ich werde hier nicht lügen und sagen, dass alles ein magisches Märchen ist."

Nicholas Hunt/Getty Images for NYFW: The Shows Justin Bieber im September 2018

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

Getty Images Hailey Bieber, Model und Ehefrau von Justin Bieber

